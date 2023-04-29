Какое теплое фото: королева Рания трогательно поздравила свою невестку с днем рождения

Королева Рания поздравила свою будущую невестку с днем рождения и опубликовала милое фото с ней в своем блоге в Instagram.

В августе 2022 года старший сын королевы Рании и короля Абдаллы II объявил о своей помолвке с 28-летней Раджвой Аль Саиф. Будущая невестка королевской четы отпраздновала 29-летие, с чем ее и поздравила публично Рания.

"Поздравляем нашу милую Раджву с днем рождения!", - подписала кадр королева. Раджва на фото запечатлена в коралловой блузке и юбке из денима, а Рания одета в белую блузку и бежевые брюки-клеш со стрелками. Королева сидит на периле дивана, обнимая невестку за полечи. Обе дамы улыбаются.

Их свадьба с принцем Хусейном, наследником королевского престола, запланирована на июнь 2023 года.

Кронпринц Хусейн и Раджва Аль Саиф / Фото: Getty Images

Напомним, в марте вышла замуж старшая дочь принцесса Иман. Снимки с ее роскошной свадьбы мы показывали вот здесь.

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