Шарлотта Казираги и ее мама принцесса Каролина / © Getty Images

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На этой фотографии запечатлен трогательный и непринужденный момент на балконе Княжеского дворца в Монако во время, когда вся семья собралась вместе, чтобы поприветствовать жителей и посмотреть военный парад на Дворцовой площади. В этот момент Шарлотта Казираги с улыбкой поправила матери прическу или серьгу на ветру, и этот милый момент попал в кадр фотографов.

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Напомним, для этого праздничного мероприятия Шарлотта Казираги выбрала черное платье от Chanel с вырезом «лодочка» и выраженной линией плеч, дополнив образ высокой прической ракушкой и длинными ярко-красными серьгами-подвесками.

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Шарлотта Казираги и ее мама принцесса Каролина / © Getty Images

Во время мероприятия журналистку запечатлели, когда она делала селфи на телефон, а рядом с ней стояли ее сыновья – Рафаэлем и Бальтазаром.

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Шарлотта Казираги с сыновьями - старшим Рафаэлем и младшим Бальтазаром / © Getty Images

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