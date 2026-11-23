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Какое трогательное фото: Шарлотту Казираги запечатлели с ее мамой – принцессой Каролиной - в особенный момент
Шарлотта посетила с семьей празднование Национального дня Монако.
На этой фотографии запечатлен трогательный и непринужденный момент на балконе Княжеского дворца в Монако во время, когда вся семья собралась вместе, чтобы поприветствовать жителей и посмотреть военный парад на Дворцовой площади. В этот момент Шарлотта Казираги с улыбкой поправила матери прическу или серьгу на ветру, и этот милый момент попал в кадр фотографов.
Напомним, для этого праздничного мероприятия Шарлотта Казираги выбрала черное платье от Chanel с вырезом «лодочка» и выраженной линией плеч, дополнив образ высокой прической ракушкой и длинными ярко-красными серьгами-подвесками.
Во время мероприятия журналистку запечатлели, когда она делала селфи на телефон, а рядом с ней стояли ее сыновья – Рафаэлем и Бальтазаром.
Ранее мы показывали, какой лук для празднования Национального дня выбрала Беатриче Борромео.