Какое живое фото: в аккаунте королевы Елизаветы II поздравили принца Чарльза с днем рождения

Вчера принц Уэльский Чарльз отпраздновал свой 73-й день рождения.
Он больше 70 лет ждет своей очереди на престол, и, поговаривают, что его мать королева Елизавета II после празднования своего платинового юбилея правления в 2022 году вполне может передать корону сыну. Но пока об этом можно только гадать.
Вот таким трогательным снимком, на котором запечатлен сын и мать, поздравили принца Чарльза в королевском аккаунте в Твиттере.
"Поздравляем принца Уэльского с днем рождения сегодня", - гласила подпись. Кадр сделан, похоже, на каком-то спортивном мероприятии.
Wishing The Prince of Wales a happy birthday today pic.twitter.com/L28cmM2KET— The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2021
Вчера, конечно, все внимание публики было сосредоточено на памятной службе возле Кенотафа, где члены королевской семьи, в том числе и Чарльз, возлагали венки к памятнику солдатам, погибшим в Первой и Второй мировых войнах.
Кларенс-хаус также вчера поздравил Чарльза с днем рождения и опубликовал новое портретное фото принца Уэльского. Запечатлен он на скамейке на фоне зеленых садов своего дома Хайгроув, в Глостершире.
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