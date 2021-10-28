Какой была в 27 лет: вспоминаем образ королевы Елизаветы II

Какой была в 27 лет: вспоминаем образ королевы Елизаветы II

Сегодня вспоминаем, что происходило в британской королевской семье в этот день – 28 октября.

28 октября 1953 года королева Елизавета во время визита в телевизионные студии Британской радиовещательной корпорации в Лайм-Гроув в Лондоне приветствовала английскую актрису Салли Барнс. Королева была в черном платье с кружевным воротником, расшитом камнями, черных замшевых высоких перчатках и с сумкой, сверкающей стразами. Образ монарха дополняло жемчужное колье и жемчужные серьги, а также безупречная укладка. Не менее роскошный аутфит в вечернем платье продемонстрировала и Салли. На заднем плане герцог Эдинбургский встречается со звездами телевидения и официальными лицами. В тот вечер Елизавета и Филипп смотрели спектакль на репетиции, а затем смотрели спектакль "вживую" для телекамер.

Королева Елизавета II / Associated Press

28 октября 1958 года королева Елизавета II идет с процессией через королевскую галерею в зал Палаты лордов в лондонском Вестминстере, чтобы официально открыть новую сессию парламента. Королева в красивом платье, с короной на голове, за руку ее ведет супруг принц Филипп, одетый в военную форму.

Королева Елизавета II / Associated Press

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