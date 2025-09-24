Какой хорошенький: дочь Дональда Трампа умилила снимком 4-месячного сына

Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп

Младшая дочь президента США Дональда Трампа — 31-летняя Тиффани Трамп — показала в Instagram Stories фото своего сына — Александра Трампа Булоса. Малышу недавно исполнилось 4 месяца.

Сын Тиффани Трамп

Мальчик лежал в голубом бодике на большой подушке-овце с надписью его имени и даты рождения. А еще Тиф положила на сына открытку с изображением кролика.

Напомним, Тиффани Трамп посетила торжественный банкет в Виндзорском замке в элегантном синем платье с открытыми плечами, украшенном пайетками, бисером и камнями.