- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 368
- Время на прочтение
- 1 мин
Какой хорошенький: дочь Дональда Трампа умилила снимком 4-месячного сына
Тиффани Трамп показала подписчикам фотографию подросшего сына Александра.
Младшая дочь президента США Дональда Трампа — 31-летняя Тиффани Трамп — показала в Instagram Stories фото своего сына — Александра Трампа Булоса. Малышу недавно исполнилось 4 месяца.
Мальчик лежал в голубом бодике на большой подушке-овце с надписью его имени и даты рождения. А еще Тиф положила на сына открытку с изображением кролика.
Напомним, Тиффани Трамп посетила торжественный банкет в Виндзорском замке в элегантном синем платье с открытыми плечами, украшенном пайетками, бисером и камнями.