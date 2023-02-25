Какой храбрый: пес Патрон показал фото с большим снарядом

Пес-сапер Патрон вчера, 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатлен с большим снарядом. Четвероногая звезда одета в служебный жилет с шевроном. Снимок был сделан во время службы Патрона – он искал взрывоопасные предметы.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

В посте он поделился размышлениями о годе полномасштабной войны.

"Именно в этот момент, год назад. Я узнал что такое жестокая война. Я знаю, что она длится 9 лет. Но я впервые услышал взрыв, не запланированный саперами. Это был взрыв за моим домом. Этот год отобрал у нас радость. Мы можем улыбаться, но полноценной радости у нас нет. Этот год отнял у нас страх. Мы так долго боялись. Много минут боялись, что потом уже и перестали испытывать этот страх.

Хотя это не год, это враг отнял у нас чувство безопасности. Где бы мы ни были: в Карпатах, в столице в бомбоубежище или за границей — мы не чувствуем себя в безопасности. Нигде. Многие из нас вообще ничего не чувствуют. Ни слез, ни радости, ни планов. Все стало пресным", – написала собака.

Он также отметил, что украинцы четко осознают ярость, которую передадут следующим поколениям.

"Эта ярость страшнее бомб, потому что от нее не спасет ПВО. А еще никто и никогда не отнимет у нас то невероятное чувство единства. Я буду помнить это всегда.

Собаки не верят в Бога, я уже говорил. Мы верим в высшие силы, которые кто-то называет Богом, кто-то Аллахом, кто-то просто "силой". Собаки не могут молиться. Но мы умеем присылать свои мысли во Вселенную. Я называю это афирмацией. Я придумал ее в прошлом году, где-то в это время.

Если мне суждено сегодня умереть — пусть.

Если мне придется жить в самые трудные годы для моей страны — я буду жить.

Если у меня есть шанс сделать жизнь хоть одного человека или животного лучше — я сделаю.

Если нам судьбой предназначено бороться, чтобы побороть — я буду бороться.

Если у меня будет возможность навсегда запомнить все это — я буду помнить.

Если мой народ будет чувствовать себя опустошенным, я буду помогать.

От первого и до последнего вздоха. Навсегда. С верой в Украину и украинцев", — добавил Патрон.

Он также поблагодарил за год противостояние всех, кто приближает нашу победу: военных, спасателей и саперов ГСЧС, медиков, волонтеров, водителей и психологов.

"Спасибо за то, что вместе наша фига и кулак стали такими большими и крепкими. Спасибо за то, что мы до сих пор есть", — подытожил пес.

Напомним, собака Патрон прокомментировала визит президента США Джо Байдена в Киев.

Читайте также: