Какой конфуз: Меган Маркл нарисовала украинский флаг вверх ногами

Помните, одно время по соцсетям гулял флешмоб "переверни флаг", якобы таким образом можно было поменять судьбу Украины на более счастливую. Так вот, Меган Маркл, похоже, невольно к нему присоединилась.

Вчера были опубликованы фотографии, на которых Меган Маркл запечатлена с детьми участников Invictus Games.

A very special moment in the @UKinNL tent on Sunday as Meghan, the Duchess of Sussex joined #TeamUK families for @nl_British's story hour! Team UK's James Stride read 'Hairy Maclary from Donaldson's Dairy'@InvictusGamesNL #IG22 @HelpforHeroes

Chris Allerton @WeAreInvictus pic.twitter.com/JpXj3e3HnD — UK in NL (@ukinnl) April 19, 2022

На одном снимке Меган пишет слово слово "мир" на желто-голубом фоне, который, по-видимому, должен символизировать флаг Украины. Однако на фото хорошо видно, что желтая полоса расположена на рисунке над голубой, а не наоборот, как это следовало бы сделать.

Государственный флаг Украины представляет собой полосу голубого цвета, расположенную над полосой желтого цвета.

Снимки, опубликованные посольством Великобритании, были сделаны на частном мероприятии, которое проходило в палатке в Zuiderpark во второй день соревнований. Они были сделаны свадебным фотографом принца Гарри Крисом Аллертоном.

Ошибка Меган кажется особенно досадной, учитывая то, что герцог и герцогиня Сассекские неоднократно комментировали войну в Украине в течение последних недель. В прошлом месяце пара объявила, что пожертвовала некую сумму благотворительным организациям для поддержки народа Украины.

А на церемонии открытия Invictus Games принц Гарри и Меган воздали должное храбрости сборной Украины, а герцогиня воскликнула: "Слава Украине! ".

Меган, которую пригласили на сцену для выступления, сказала, что все "поддерживают" украинскую команду.

Присутствующие на мероприятии, где Меган так досадно ошиблась, говорят, что она была довольно разговорчивой и сказала, что скучает по своим детям.

Меган вернулась домой в понедельник, а Гарри останется в основанных им играх Invictus Games до конца недели.