Какой красавец: пес Патрон показал свои любимые вышиванки

Собака-пиротехник похвасталась своими вышиванками и поздравила подписчиков с праздником.
Пес Патрон поздравил своих подписчиков в Instagram с Днем вышиванки, который празднуют сегодня, 18 мая.
На опубликованном видео Патрон показался в своих любимых вышиванках.
"С Днем вышиванки! Люблю свои вышиванки, потому что там код моей страны, моего языка и песен. Всем вышитый лизь", — подписала собака видеоролик.
Фолловеры Патрона написали в комментариях, что у него много вышиванок и они ему очень идут.
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