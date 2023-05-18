Какой красавец: пес Патрон показал свои любимые вышиванки

Собака-пиротехник похвасталась своими вышиванками и поздравила подписчиков с праздником.

Пес Патрон поздравил своих подписчиков в Instagram с Днем вышиванки, который празднуют сегодня, 18 мая.

На опубликованном видео Патрон показался в своих любимых вышиванках.

"С Днем вышиванки! Люблю свои вышиванки, потому что там код моей страны, моего языка и песен. Всем вышитый лизь", — подписала собака видеоролик.

Фолловеры Патрона написали в комментариях, что у него много вышиванок и они ему очень идут.

Читайте также: