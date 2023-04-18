Какой красивый лук: королева Летиция в образе коралловых оттенков приехала на церемонию

Король и королева Испании посетили сегодня церемонию вручения Национальной спортивной премии в Королевском дворце Эль-Пардо в Мадриде.

49-летняя Летиция выглядела очень элегантно в шелковой рубашке кораллово-красного цвета от Boss и юбке-карандаше из кожи тоже от Boss. Такая юбка-миди в королевском гардеробе не одна, у Ее Величества есть еще винного цвета похожая, а также классическая черная.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Образ Летиции дополняли бежевые туфли слингбэки от Carolina Herrera, золотые серьги-кольца Nydia Jewels, а также ее любимое кольцо на указательном пальце Coreterno.

Королева распустила волосы и сделала макияж в теплых оттенках. Ее супруг король Филипп VI был в сером полосатом костюме, белой рубашке и подобрал галстук в тон наряда жены. Пара выглядела весьма гармонично на мероприятии.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, на днях королева Испании присутствовала на мероприятии Tour Del Talento Фонда принцессы Астурийской в Большом театре Кордовы, где блистала в платье с цветочным принтом от бренда Cayrowoman.

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