Какой милый: брат принцессы Дианы показал своего нового питомца

Чарльз Спенсер / © Associated Press

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Граф Чарльз Спенсер объявил о пополнении в семьи и показал своего нового питомца публике. В своем аккаунте X граф Спенсер опубликовал фотографию нового щенка, появившегося на свет всего через несколько месяцев после того, как у него появился еще один щенок.

Чарльз известен своей любовью к собакам. На новом фото пушистый щенок позирует, высунув язык. Спенсер не уточнил породу, ограничившись подписью: «Новый щенок».

Подписчики брата принцессы Дианы пришли в восторг от его нового питомца, расхвалив фотографию маленького щенка.

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«Прекрасное выражение его мордочки, он с нетерпением ждет команд. Эти великолепные большие лапы словно созданы для работы».

«Боже мой, твой новый пушистый малыш просто прелесть».

«Будет красавицей, посмотри на размер лап», — такие комментарии оставили в подписи к посту Чарльза.

Напомним, Чарльз, который живет в поместье Элторп-Хаус — доме, где он вырос вместе с покойной принцессой Дианой, — в феврале завел себе новую собачку Фрейю. А теперь у него будет две собаки.

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Диана и Чарльз Спенсер / © Getty Images

Недавно королева Камилла показала фото своего нового щенка, которого она взяла из приюта.