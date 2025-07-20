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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
139
Время на прочтение
1 мин

Какой милый: брат принцессы Дианы показал своего нового питомца

Брат принцессы Дианы поделился хорошей новостью со своими подписчиками в соцсети X.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Чарльз Спенсер

Чарльз Спенсер / © Associated Press

Граф Чарльз Спенсер объявил о пополнении в семьи и показал своего нового питомца публике. В своем аккаунте X граф Спенсер опубликовал фотографию нового щенка, появившегося на свет всего через несколько месяцев после того, как у него появился еще один щенок.

Чарльз известен своей любовью к собакам. На новом фото пушистый щенок позирует, высунув язык. Спенсер не уточнил породу, ограничившись подписью: «Новый щенок».

Подписчики брата принцессы Дианы пришли в восторг от его нового питомца, расхвалив фотографию маленького щенка.

«Прекрасное выражение его мордочки, он с нетерпением ждет команд. Эти великолепные большие лапы словно созданы для работы».

«Боже мой, твой новый пушистый малыш просто прелесть».

«Будет красавицей, посмотри на размер лап», — такие комментарии оставили в подписи к посту Чарльза.

Напомним, Чарльз, который живет в поместье Элторп-Хаус — доме, где он вырос вместе с покойной принцессой Дианой, — в феврале завел себе новую собачку Фрейю. А теперь у него будет две собаки.

Диана и Чарльз Спенсер / © Getty Images

Диана и Чарльз Спенсер / © Getty Images

Недавно королева Камилла показала фото своего нового щенка, которого она взяла из приюта.

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Дата публикации
Количество просмотров
139
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