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Милый кадр: каким был первый день принца Гарри в детсаду

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
3529
Время на прочтение
1 мин
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Милый кадр: каким был первый день принца Гарри в детсаду

Маленький принц Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри – младший сын принцессы Дианы и короля Чарльза III.

Если посмотреть на его детские и юношеские фотографии, то может показаться, что он рос весьма счастливым ребенком. Хотя в своей книге мемуаров "Запасной" принц утверждает совсем противоположное.

Нам попался один очень милый кадр из королевского архива. На снимке принц Гарри, которому всего три года, отправляется в первый раз в садик Ноттинг-Хилл, в Западном Лондоне. У него через плечо висит сумка "Паровозик Томас", а в руках принц держит бинокль. Он идет за руку с менеджером детского сада Джейн Майнорс.

Маленький принц Гарри / © Associated Press
Маленький принц Гарри / Фото: Associated Press

Ранее мы вспоминали детские фото принца Гарри и рассказывали, почему его часто сравнивают с младшим сыном Кейт и Уильяма – принцем Луи.

Принц Гарри в детстве / © Getty Images
Принц Гарри в детстве / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
3529
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