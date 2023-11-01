Милый кадр: каким был первый день принца Гарри в детсаду

Если посмотреть на его детские и юношеские фотографии, то может показаться, что он рос весьма счастливым ребенком. Хотя в своей книге мемуаров "Запасной" принц утверждает совсем противоположное.

Нам попался один очень милый кадр из королевского архива. На снимке принц Гарри, которому всего три года, отправляется в первый раз в садик Ноттинг-Хилл, в Западном Лондоне. У него через плечо висит сумка "Паровозик Томас", а в руках принц держит бинокль. Он идет за руку с менеджером детского сада Джейн Майнорс.

Маленький принц Гарри / Фото: Associated Press

Ранее мы вспоминали детские фото принца Гарри и рассказывали, почему его часто сравнивают с младшим сыном Кейт и Уильяма – принцем Луи.

Принц Гарри в детстве / Фото: Getty Images

Читайте также: