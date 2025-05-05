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Какой милый кадр: Меган Маркл опубликовала фото мужа Гарри с их детьми
Герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram новую семейную фотографию принца Гарри с детьми принцем Арчи и принцессой Лилибет.
В субботу Меган Маркл опубликовала в Instagram фотографию своего мужа принца Гарри, который несет на плечах дочь Лили, а рядом за руку ведет сына Арчи. По-видимому, эта публикация была выражением солидарности, на следующий день после отклонения апелляции Гарри о восстановлении его безопасности в Великобритании.
На черно-белой фотографии Гарри и дети запечатлены спиной к камере. Меган никак не подписала фотографию.
Ранее, напомним, герцог Сассекский заявил, что его безопасность была несправедливо отменена после того, как он отказался от королевских обязанностей и переехал в США в 2020 году. Он дал новое откровенное интервью, в котором заявил, что хотел бы помириться со своей семьей.