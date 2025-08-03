Какой милый мальчик: брат принцессы Кейт показал видео с отпуска с женой Ализе и их сыном Иниго

Ализе Тевене с сыном Иниго / © Instagram Джеймса Миддлтона

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На днях Джеймс поделился очаровательными кадрами малыша в своем Instagram показав, как они с семьей проводили отпуск.

На видео видно, как маленький Иниго играет с собаками, а также наслаждается моментами с мамой Ализе, напоминая своего старшего кузена, принца Луи. В одном эпизоде он пытается столкнуть Ализе в ручей, а в другом играет с палкой и бьет по ее походному рюкзаку.

«Мой предприимчивый (и дерзкий) малыш, как тебе уже почти два? Все говорят, что все быстро растут… но я не думал, что так быстро», — написал Джеймс Миддлтон в подписи под роликом.

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На кадрах малыш Иниго одет в голубую панаму, футболку такого же цвета и комбинезон цвета хаки, а также голубые сандалии. Его мама Ализе тоже в коротких шортах из денима и в футболке с надписью от Sezane, а на голове у нее была джинсовая кепка.

Ализе Тевене с сыном Иниго / © Instagram Джеймса Миддлтона