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Какой милый мальчик: брат принцессы Кейт показал видео с отпуска с женой Ализе и их сыном Иниго
Единственному сыну Джеймса Миддлтона — младшего брата принцессы Уэльской Кейт — в сентябре исполнится два года.
На днях Джеймс поделился очаровательными кадрами малыша в своем Instagram показав, как они с семьей проводили отпуск.
На видео видно, как маленький Иниго играет с собаками, а также наслаждается моментами с мамой Ализе, напоминая своего старшего кузена, принца Луи. В одном эпизоде он пытается столкнуть Ализе в ручей, а в другом играет с палкой и бьет по ее походному рюкзаку.
«Мой предприимчивый (и дерзкий) малыш, как тебе уже почти два? Все говорят, что все быстро растут… но я не думал, что так быстро», — написал Джеймс Миддлтон в подписи под роликом.
На кадрах малыш Иниго одет в голубую панаму, футболку такого же цвета и комбинезон цвета хаки, а также голубые сандалии. Его мама Ализе тоже в коротких шортах из денима и в футболке с надписью от Sezane, а на голове у нее была джинсовая кепка.