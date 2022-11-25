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Какой милый малыш: Джилл Байден с 2-летним внуком посетила пожарную часть

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2700
Время на прочтение
1 мин
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Какой милый малыш: Джилл Байден с 2-летним внуком посетила пожарную часть

Джилл Байден с внуком / Фото: Associated Press

Президентские супруги встретились с пожарными.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден в честь Дня благодарения посетили пожарную часть Нантакета в штате Массачусетс. Там президентские супруги пообщались с работниками пожарной службы.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Вместе с собой Байдены взяли маленького внука – 2-летнего Бо (мальчик является сыном Хантера Байдена и Мелиссы Коэн).

Джилл Байден с внуком / © Associated Press
Джилл Байден с внуком / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Фотографы запечатлели момент, когда первая леди надела на голову внуку красный шлем пожарного. Малыш был доволен.

Джилл Байден с внуком / © Associated Press
Джилл Байден с внуком / Фото: Associated Press

Одета Джилл была в замшевый бежевый жакет, белую рубашку, замшевые черные брюки, шарф и замшевые сапоги на стойких каблуках.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

На Джо была голубая рубашка, черный пиджак, синие брюки и черные туфли.

Напомним, ранее Джилл с внуком Бо встретила рождественскую елку у Белого дома.

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Дата публикации
Просмотры
2700
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