Какой милый: вторая леди США впервые показала новорожденного сына

Уша и Джей Ди Венси с детьми

Реклама

Вторая леди США Уша Венс опубликовала в Instagram первые фотографии своего новорожденного сына Алека Нила Венса. На снимках она и ее муж, вице-президент Джей Ди Венс, пытаются сфотографироваться всей семьей с четырьмя детьми.

«Спасибо за все добрые пожелания, ведь мы привыкаем к жизни семьей из шести человек. Знакомьтесь, Алек — и наслаждайтесь этими попытками сделать достойное семейное фото с четырьмя детьми!» — написала Уша.

Сын Венсов

На одном из кадров семья позировала на светлом диване. Джей Ди держал новорожденного сына на руках, а рядом сидели Уша и их старшие дети — девятилетний Юэн, шестилетний Вивек и четырехлетняя Мирабель. Сделать идеальный портрет удалось не сразу: один из мальчиков зевал или кричал, девочка корчила забавную гримасу, а маленький Алек плакал.

Реклама

Семья Венсов

Для семейной фотосессии Уша выбрала молочное платье с короткими рукавами и белые туфли на невысоких каблуках. Вторая леди оставила прямые темные волосы распущенными и нанесла легкий естественный макияж.

Семья Венсов

Напомним, Алек Нил Венс родился 19 июля в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. После родов супруги сообщили, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Малыш стал четвертым ребенком Уши и Джей Ди Венсов.

Это первый за более чем 150 лет случай, когда у действующего вице-президента США родился ребенок. Предыдущий случай произошел в 1870 году в семье вице-президента Шейлера Колфакса.

Новости партнеров