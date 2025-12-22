ТСН в социальных сетях

Какой милый жест: принцесса Уэльская подарила елку госпиталю, где проходила лечение

Принцесса Уэльская Кейт пожертвовала большую, красивую елку, подаренную ей на рождественский концерт, больнице, где она проходила лечение от рака.

Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

16 декабря Королевский фонд здравоохранения Марсдена опубликовал фотографию ярко украшенной рождественской елки, подаренной 43-летней принцессой Уэльской, стоящей у входа в онкологический центр Оук в Саттоне.

В подписи они написали слова благодарности Кэтрин.

Принцесса Кейт в этой больнице в 2025 году / © Getty Images

Принцесса Кейт в этой больнице в 2025 году / © Getty Images

«Благодарим Ее Королевское Высочество Принцессу Уэльскую, со-покровительницу Королевского госпиталя Марсден вместе с Его Королевским Высочеством Принцем Уэльским, за пожертвование величественной рождественской елки с рождественской службы „Вместе на Рождество“, состоявшейся в Вестминстерском аббатстве в начале этого месяца.

(листайте фото вправо)

Мы также хотели бы поблагодарить Стивена Фэйра из @premier_plants за предоставленные украшения и за то время, которое он потратил на их прекрасное оформление 💜», — говорится в подписи к фотографиям.

Ранее, напомним, елка использовалась для украшения на пятом ежегодном рождественском концерте Кейт «Вместе на Рождество», который состоялся 5 декабря в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

