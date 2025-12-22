Какой милый жест: принцесса Уэльская подарила елку госпиталю, где проходила лечение

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

16 декабря Королевский фонд здравоохранения Марсдена опубликовал фотографию ярко украшенной рождественской елки, подаренной 43-летней принцессой Уэльской, стоящей у входа в онкологический центр Оук в Саттоне.

В подписи они написали слова благодарности Кэтрин.

Принцесса Кейт в этой больнице в 2025 году / © Getty Images

«Благодарим Ее Королевское Высочество Принцессу Уэльскую, со-покровительницу Королевского госпиталя Марсден вместе с Его Королевским Высочеством Принцем Уэльским, за пожертвование величественной рождественской елки с рождественской службы „Вместе на Рождество“, состоявшейся в Вестминстерском аббатстве в начале этого месяца.

Мы также хотели бы поблагодарить Стивена Фэйра из @premier_plants за предоставленные украшения и за то время, которое он потратил на их прекрасное оформление 💜», — говорится в подписи к фотографиям.

Ранее, напомним, елка использовалась для украшения на пятом ежегодном рождественском концерте Кейт «Вместе на Рождество», который состоялся 5 декабря в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.