Какой нежный образ: королева Маргрете II вышла на публику в нежно-розовом платье и жакете

Королева Дании Маргрете II и мэр муниципалитета Фредерисия Стин Рист прибыли на борт королевской яхты Даннеброг во Фредерисии, когда в конце лета в муниципалитете проходит процессия королевы.

Ее Величество выглядела в этот день прекрасно и была одета в нежно-розовое платье и короткий жакет сверху. Ее летний образ дополняла шляпа в тон, крупные цветочные серьги в ушах, золотая брошка, пришпиленная на жакете. В руках она держала букет цветов и трость.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева хоть и передвигается с тростью после операции на позвоночнике, но выглядит ярко и эффектно. А еще не забывает наносить макияж и делать маникюр, чем не могут похвастаться современные более юные королевы.

Напомним, недавно Маргрете II посещала открытие нового музея датского журнального рисунка, где блистала тоже в розовом аутфите.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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