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Какой нежный образ: королева Рания в розовом пальто приехала на встречу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1051
Время на прочтение
1 мин
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Какой нежный образ: королева Рания в розовом пальто приехала на встречу

Королева Рания / Фото: Associated Press

Королева Иордании Рания в свои 52 года великолепно выглядит.

На днях Ее Величество посещала благотворительное сообщество Аль-Нашмият в Табарбуре и поделилась в своем блоге в Instagram снимком с мероприятия.

Королева облачилась в короткое шерстяное полупальто нежно розового цвета с широким поясом на талии от Sportmax, а под него надела черный топ.

У Рании была красивая укладка, впрочем, ее волосы всегда идеально выглядят. Она также сделала легкий макияж, подчеркнув свою естественную красоту. И сфотографировалась в компании женщин из этого сообщества.

Недавно, напомним, Рания встретилась с первой леди Египта во время своего рабочего визита в Каир. Тогда Ее Величество выбрала total blue look.

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Дата публикации
Просмотры
1051
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