Какой нежный образ: принцесса Беатрис очаровала выбором наряда для праздничной службы

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци, но без дочери Сиенны посетила сегодня пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
34-летняя принцесса Йоркская выглядела роскошно в нежно-розовом платье из крепа от Emilia Wickstead с черным поясом с бантом на талии, дополнив лук черной шляпой-таблеткой с белым бантом и черными замшевыми туфлями на высоких шпильках от Aquazzura.
На запястье у принцессы виднелся золотой браслет в виде банта с россыпью камней, макияж на ее лице был лаконичным, а волосы она распустила.
Ее супруг Эдиардо Мапелли-Моцци был в синем костюме, белой рубашке и с голубым галстуком, а обут в черные туфли.
На службу также приехала младшая сестра Беатрис – беременная вторым ребенком принцесса Евгения с мужем Джеком. Она выбрала для выхода платье-миди в принт. Присутствовал на семейном мероприятии и отец принцесс Йоркских – принц Эндрю, который давно не исполняет королевских обязанностей.
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