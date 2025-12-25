Какой он милый: королева Сильвия и король Карл Густав завели нового питомца и показали видео

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Шведская королевская семья/Instagram

Королева Сильвия и король Карл Густав опубликовали в Instagram фото и видео своего нового собаки по кличке Бонни.

«Первое Рождество Бони! 🎄».

Также монаршая чета поздравила подданных с Рождеством и предстоящими новогодними праздниками.

«С Рождеством из Дроттнингхольма поздравляем короля и королеву, а также их нового члена семьи Бонни! 🎄».

Королева Сильвия и король Карл Густав с их новым питомцем / © Шведская королевская семья/Instagram

Король Карл Густав с их новым питомцем / © Шведская королевская семья/Instagram

Бонни / © Шведская королевская семья/Instagram

Королева Сильвия, которой на днях исполнилось 82 года, запечатлена на фото в красном брючном костюме, блузке с бантом, с красивой укладкой, макияжем и жемчужными серьгами в ушах.