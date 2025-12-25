- Дата публикации
Какой он милый: королева Сильвия и король Карл Густав завели нового питомца и показали видео
Король и королева Швеции показали своего нового питомца на Рождество.
Королева Сильвия и король Карл Густав опубликовали в Instagram фото и видео своего нового собаки по кличке Бонни.
«Первое Рождество Бони! 🎄».
Также монаршая чета поздравила подданных с Рождеством и предстоящими новогодними праздниками.
«С Рождеством из Дроттнингхольма поздравляем короля и королеву, а также их нового члена семьи Бонни! 🎄».
Королева Сильвия, которой на днях исполнилось 82 года, запечатлена на фото в красном брючном костюме, блузке с бантом, с красивой укладкой, макияжем и жемчужными серьгами в ушах.