Какой озорной: Уэльские опубликовали милое видео с принцем Луи

Принц Луи и его дед король Чарльз / © Getty Images

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На официальной странице Уэльских в Instagram был опубликован очень милый ролик, в котором принц Луи непринужденно позировал фотографу Джошу Шиннеру на природе в Норфолке, где семья проводит школьные пасхальные каникулы.

Луи много улыбается в кадре, ходит по поваленному дереву и прыгает с него на землю. Словом, проводит время именно так, как любит проводить и его мама принцесса Уэльская Кейт, которая призналась, что именно в природе черпает силы и вдохновение.

«Сегодня семь!», — так коротко подписано видео с принцем Луи.

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Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца Герцогиня Кембриджская и принц Луи / © Getty Images Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Луи Кембриджский Принц Луи Кембриджский Принц Луи Кембриджский Принц Луи Кембриджский Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи Уэльский / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи / © Associated Press Принц Луи / © Associated Press Принц Луи / © Getty Images Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Луи / © Instagram clarencehouse