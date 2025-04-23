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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
69
Время на прочтение
1 мин

Какой озорной: Уэльские опубликовали милое видео с принцем Луи

Кейт и Уильям Уэльские поделились не только фото, но и видео своего младшего сына принца Луи в честь его 7-летия.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Луи и его дед король Чарльз

Принц Луи и его дед король Чарльз / © Getty Images

На официальной странице Уэльских в Instagram был опубликован очень милый ролик, в котором принц Луи непринужденно позировал фотографу Джошу Шиннеру на природе в Норфолке, где семья проводит школьные пасхальные каникулы.

Луи много улыбается в кадре, ходит по поваленному дереву и прыгает с него на землю. Словом, проводит время именно так, как любит проводить и его мама принцесса Уэльская Кейт, которая призналась, что именно в природе черпает силы и вдохновение.

«Сегодня семь!», — так коротко подписано видео с принцем Луи.

Мы также собрали для вас десять интересных фактов о младшем сыне Кейт и Уильяма Уэльских в честь его дня рождения.

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Герцогиня Кембриджская и принц Луи / © Getty Images

Герцогиня Кембриджская и принц Луи / © Getty Images

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи Уэльский / © Getty Images

Принц Луи Уэльский / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Луи / © Instagram clarencehouse

Принц Луи / © Instagram clarencehouse

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