Какой озорной: Уэльские опубликовали милое видео с принцем Луи

На официальной странице Уэльских в Instagram был опубликован очень милый ролик, в котором принц Луи непринужденно позировал фотографу Джошу Шиннеру на природе в Норфолке, где семья проводит школьные пасхальные каникулы.
Луи много улыбается в кадре, ходит по поваленному дереву и прыгает с него на землю. Словом, проводит время именно так, как любит проводить и его мама принцесса Уэльская Кейт, которая призналась, что именно в природе черпает силы и вдохновение.
«Сегодня семь!», — так коротко подписано видео с принцем Луи.