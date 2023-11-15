Какой редкий кадр: король Испании с семьей на первом фото после восшествия на трон

Король Хуан Карлос I, отец ныне правящего короля Филиппа VI, взошел на престол 22 ноября 1975 и пребывал там до 18 июня 2014 года.

На этом фото, которое было сделано 27 ноября, король Хуан Карлос I запечатлен со своей семьей - королевой Софией, дочерьми – принцессами Еленой и Кристиной и сыном принцем Фелипе.

Семья была сфотографирована на ступенях церкви Лос-Херонимос в Мадриде 27 ноября 1975 года после мессы Te Deum, на которой присутствовали испанцы и иностранные приглашенные высокопоставленные лица.

Королева София, которая в начале ноября отпраздновала 85-летие, на фото запечатлена в стильном красном платье, в такие же наряды одеты две ее дочери. Она обута в белые туфли на низких каблуках, у нее объемная прическа, а на шее золотое колье в виде змеи. Рядом с ней в голубой рубашке и коротких шортах запечатлен ее сын – принц Фелипе.

Король Хуан Карлос I, его супруга королева София и трое их детей - Фелипе, Кристина и Елена / Фото: Associated Press

В 2014 года он заменил своего отца на престоле и ныне правит в Испании. А его старшая дочь принцесса Леонор станет новой королевой после своего отца.

Король Филипп VI и его дочь принцесса Леонор / Фото: Associated Press

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