Какой редкий кадр: принцесса Диана с сыном Уильямом в день его крещения

Принц Уильям родился 21 июня 1982 года, а церемония его крещения состоялась 4 августа того же года, в день рождения королевы-матери Елизаветы – прабабушки новорожденного принца.

На снимке, датированном 4 августа 1982 года принц Уильям запечатлен на руках у своей матери – 21-летней принцессы Дианы. Малыш сосет мизинец своей матери, после его крещения Букингемском дворце в Лондоне.

Уильям, которому тогда было полтора месяца, был одет в крестильное платье, как и все дети, крещенные в британской королевской семье. А Диана была в платье в цветочный принт, шляпе и в колье с кулоном в форме сердца на шее.

Принцесса Диана с сыном принцем Уильямом, август 1982 года / Фото: Associated Press

Принц Уильям был на тот момент вторым в очереди на британский престол, после своего отца принца Уэльского Чарльза.

Принцесса Диана, принц Чарльз и маленький принц Уильям / Фото: Getty Images

В 2022 году после смерти королевы Елизаветы II Чарльз стал новым королем, а Уильям, первым в линии наследования трона.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что рождения первенца Дианы и Чарльза подстраивалось под календарь принца Уэльского, но роды у принцессы Уэльской были естественными.

Читайте также: