Какой трогательный кадр: королева Елизавета II с сыном Чарльзом на свадьбе Кейт и Уильяма

Ее Величество 29 апреля 2011 года посетила церемонию венчания своего внука принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве.

Сегодня Кейт и Уильям Уэльские празднуют тринадцатую годовщину со дня своей свадьбы. В связи с этим мы нашли редкий свадебный кадр, который был сделан в тот знаменательный день.

На фото запечатлена королева Елизавета II, которая приехала на свадьбу своего внука – наследного принца Уильяма – в желтом пальто и шляпе, украшенной цветами, и в бежевых лаковых туфлях на каблуках с бантами.

Ее сын (на тот момент принц Чарльз, а ныне уже король) приветствовал мать поцелуем в щеку. Рядом с Чарльзом стояла его вторая жена Камилла, на тот момент носившая титул герцогини Корнуольской. Они, кстати, в этом году 9 апреля отпраздновали девятнадцатую годовщину со дня свадьбы.

Королева Елизавета II и принц Чарльз на свадьбе Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Напомним, мы также рассказывали подробнее о деталях свадебного наряда принцессы Кейт Уэльской, в котором она выходила замуж за принца Уильяма.

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

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