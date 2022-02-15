Какой весенний образ: королева Елизавета II впервые появилась на публике после платинового юбилея

95-летняя королева Елизавета II впервые появилась на публике после информации о том, что у ее сына Чарльза коронавирус и они были в контакте.

Сегодня монарх провела свою первую после каникул и празднования платинового юбилея аудиенцию по видеосвязи из Виндзорского замка. Елизавета II встретилась с послом Испании - Хосе Паскуалем Марко Мартинесом, прибывшим в Букингемский дворец.

Королева Елизавета II / Associated Press

Судя по видео, королева хорошо себя чувствует, у нее нет никаких симптомов и проявлений того, что она подхватила COVID-19 от сына Чарльза, с которым они встречались в Виндзорском замке на прошлой неделе. Однако сообщается, что ситуация будет по-прежнему находиться под наблюдением, но оперативных комментариев о состоянии здоровья монарха давать не будут.

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II была в цветочном платье, с жемчужным ожерельем на шее и серьгами из жемчуга в ушах. На губах у нее была розовая помада, а волосы были уложены в идеальную прическу.

Королева Елизавета II / Associated Press

Отметим, 15 февраля является памятным для Ее Величества. Именно в этот день состоялись похороны ее отца короля Георга VI в 1952 году и младшей сестры принцессы Маргарет в 2002 году.

Королева Елизавета II с детьми принцессы Маргарет на ее похоронах, 15 февраля 2002 года / Getty Images

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