Какой забавный кадр: как королева Елизавета II едва не потеряла шляпу на публике

Монарх много раз попадала в конфузные ситуации на публике, но не каждый раз об этом писали или говорили публично.

На этом фото, которое датировано как раз 1 апреля 2011 года, Ее Величество королева прибыла с визитом в долину Королевских ВВС, где принц Уильям находится в качестве пилота поисково-спасательного вертолета в городе Холихед, в Уэльсе.

Королева была одета в красное пальто, платье прямого силуэта и шляпу, которая едва ли не слетела с головы Ее Величества при сильном порыве ветра.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В тот день королева Елизавета II совершила поездку по авиабазе, встретилась с персоналом и семьями, а принц Уильям провел ей экскурсию по поисково-спасательному вертолету Sea King.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в 1979 году во время визита королевы в Оман шляпа с ее головы таки улетела. Забавный кадр, который тогда сделали фотографы, навсегда остался в архивах.

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