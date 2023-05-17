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Какой забавный кадр: как принц Филипп едва не прищемил зонтиком королеву Елизавету II

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
973
Время на прочтение
1 мин
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Какой забавный кадр: как принц Филипп едва не прищемил зонтиком королеву Елизавету II

Королева Елизавета II и принц Филипп, 1993 год / Фото: Getty Images

Забавный кадр мы отыскали в архивных фотографиях британской королевской семьи.

Королева Елизавета II и принц Филипп, который держит зонтик, наблюдали за представлением народных танцев и верховой езды в Кечкемете во время официального визита в Венгрию, 6 мая 1993 года. 

Когда они ехали в открытой карете, принц Филипп открыл зонтик-трость и едва ли не прищемил им свою супругу. Елизавете II, которая сидела в карете в красивом голубом пальто и шляпе, пришлось немного отклониться назад, чтобы ее не задело зонтом.

Королева Елизавета II и принц Филипп, 1993 год / © Getty Images
Королева Елизавета II и принц Филипп, 1993 год / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам выходы королевы Елизаветы II в вечерних платьях. Она всегда любила выглядеть ярко, а в вечерних нарядах смотрелась особенно эффектно.

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Дата публикации
Просмотры
973
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