Какой забавный образ: королева Елизавета II в тренче-разлетайке посещала Дерби

Образы королевы Елизаветы II всегда были достойны внимания. Ее Величество всю жизнь любила одеваться ярко, хотя и была очень скромной женщиной.

В отличие от своей младшей сестры принцессы Маргарет, королева Елизавета II не любила светские тусовки, но по долгу службы часто посещала разные приемы и мероприятия.

Недавно мы показывали вам самое яркое платье, которое когда-либо надевала королева.

А теперь хотим показать самый забавный лук в тренче. В нем королева приехала на Эпсомское Дерби 6 июня 1990 года. Тогда под тренч монарх надела желтое платье и желтую шляпу с черным ободком. Выглядела весьма забавно и в то же время была заметной и яркой. В те годы Елизавета II еще не красила волосы в платиновый блонд, но губы всегда подводила яркой помадой и носила свои любимые жемчужные серьги. Она была с зонтом-тростью и сумкой в руках, а обута в туфли.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

После кончины королевы в сентябре 2022 года писали, что похоронят ее именно в жемчужных серьгах, которые монарх так любила.

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