Камилла была "угрозой" для королевской семьи: принц Гарри шокировал очередным заявлением

В новом интервью Андерсону Куперу, которое Гарри дал накануне выхода своих мемуаров "Запасной", он назвал свою мачеху королеву Камиллу "опасной" и "злодейкой" из-за необходимости реабилитировать свой имидж после катастрофического краха брака его родителей (Дианы и Чарльза).

Принц Гарри сказал, что у его мачехи была "открытая готовность" торговать информацией с британской прессой — и именно это делало ее угрозой для королевской семьи. Гарри также сказал, что они с Уильямом изначально не хотели, чтобы она выходила замуж за их отца, на тот момент принца Уэльского Чарльза, пишет express.co.uk.

Принц Гарри и Камилла / Фото: Associated Press

Когда Гарри спросили, почему он и его брат не хотели, чтобы король Чарльз женился на Камилле, он ответил: "Мы не думали, что это необходимо. Мы думали, что это принесет больше вреда, чем пользы. Зачем заходить так далеко, если в этом нет необходимости? Мы хотели, чтобы он был счастлив. И мы видели, как он был счастлив с ней. Так что в то время это было "хорошо", - рассказывает герцог Сассекский.



Камилла и Чарльз поженились в 2005 году на гражданской церемонии с благословения королевы Елизаветы II. А в мае 2023-го королева-консорт будет коронована вместе с мужем королем Чарльзом III.

Король Чарльз и Камилла / Фото: Associated Press

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