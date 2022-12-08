Камилла, елка и олень: как в Кларенс-хаусе готовятся к Рождеству

Королева Камилла по доброй традиции пригласила детей в свою резиденцию Кларенс-хаус для того, чтобы нарядить елку.

Каждый год накануне Рождества Камилла приглашает больных детей, которыми занимаются благотворительные организации под патронажем Камиллы, украсить праздничное дерево во дворце.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева по традиции помогала детям вешать на елку игрушки вместе с гвардейцем, а также пообщалась со своими гостями. К резиденции доставили настоящего оленя, с которым гости королевы могли сфотографироваться.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

75-летняя Камилла была в красном платье от Fiona Clare Couture и черной кейп-накидке. А обута в высокие замшевые сапоги. У королевы была классическая укладка и легкий макияж, а из украшений золотая цепочка на шее с медальоном и несколько браслетов на запястье.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Getty Images

В прошлом году Камилла надевала на такое же мероприятие молочно-белое платье, в котором в этом году появлялась на приеме в Букингемском дворце. Прием, посвященный повышению осведомленности о насилии в отношении женщин и девочек в рамках 16-дневной кампании ООН против гендерного насилия.

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