Камилла, елка и олень: как в Кларенс-хаусе готовятся к Рождеству

Королева Камилла по доброй традиции пригласила детей в свою резиденцию Кларенс-хаус для того, чтобы нарядить елку.
Каждый год накануне Рождества Камилла приглашает больных детей, которыми занимаются благотворительные организации под патронажем Камиллы, украсить праздничное дерево во дворце.
Королева по традиции помогала детям вешать на елку игрушки вместе с гвардейцем, а также пообщалась со своими гостями. К резиденции доставили настоящего оленя, с которым гости королевы могли сфотографироваться.
75-летняя Камилла была в красном платье от Fiona Clare Couture и черной кейп-накидке. А обута в высокие замшевые сапоги. У королевы была классическая укладка и легкий макияж, а из украшений золотая цепочка на шее с медальоном и несколько браслетов на запястье.
В прошлом году Камилла надевала на такое же мероприятие молочно-белое платье, в котором в этом году появлялась на приеме в Букингемском дворце. Прием, посвященный повышению осведомленности о насилии в отношении женщин и девочек в рамках 16-дневной кампании ООН против гендерного насилия.
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