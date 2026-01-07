ТСН в социальных сетях

Общество
64
2 мин

Камилла ею вдохновилась: образы королевы Елизаветы II в красных пальто

Королева Камилла в этом году на Рождество очаровала публику ярким красным нарядом. Что примечательно, ее покойная свекровь королева Елизавета II, любила носить яркие пальто, и красный был среди ее фаворитов также.

Ольга Кузьменко
Королева Елизавета II

Королева Елизавета II / © Getty Images

Мы вспоминаем некоторые выходы королевы Елизаветы II в красных луках.

Королева Камилла на Рождество в 2025 году / © Getty Images

Королева Камилла на Рождество в 2025 году / © Getty Images

На рождественской службе в декабре 2015 года королева Елизавета II также появилась в красном пальто с меховым воротником и манжетами. Ее образ тогда дополняла меховая шляпа, черные перчатки, любимая сумка Launer, жемчужные серьги в ушах и зонтик-трость. Видимо в тот день в Сандрингеме шел дождь.

Королева Елизавета II на Рождество в Сандрингеме в 2015 году / © Getty Images

Королева Елизавета II на Рождество в Сандрингеме в 2015 году / © Getty Images

Красное пальто Елизавета II однажды носила на воскресную службу в церкви Святых Петра и Павла в Вест-Ньютоне в феврале 2016 года Кингс-Линне. Образ Ее Величества дополняла шляпа с перьями, жемчужные серьги и колье из трех нитей жемчуга, красивая брошь на груди с рубинами и сумка из кожи с лаковыми вставками от Launer.

Королева Елизавета II в 2016 году / © Getty Images

Королева Елизавета II в 2016 году / © Getty Images

В марте 2013 года королева покидала больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне после перенесенного гастроэнтерита и снова выбрала красное пальто на одну пуговицу в сочетании с бриллиантовой брошью на груди и платком, который несла в руках.

Королева Елизавета II в 2013 году / © Getty Images

Королева Елизавета II в 2013 году / © Getty Images

Также в более молодые годы королева Елизавета II носила не только красное пальто, но весь ее лук был в красном цвете, когда Ее Величество посещала церковь Святой Анны в Кью. На ней неизменно были жемчужные украшения и лаковая сумка от Launer в руках.

Королева Елизавета II / © Getty Images

Королева Елизавета II / © Getty Images

64
