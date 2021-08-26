Камилла и собаки: Кларенс-хаус поделился трогательными снимками герцогини Корнуольской

26 августа отмечается Всемирный день собак. А члены британской королевской семьи, как известно, очень любят четвероногих питомцев.

В Instagram Кларенс-хаус были опубликованы фотографии герцогини Корнуольской с разных мероприятий. Супруга принца Чарльза является патроном многих благотворительных организаций, которые занимаются помощью животным.

"На #InternationalDogDay мы делаем акцент на кропотливой работе собачьих патронатов и благотворительных организаций герцогини Корнуольской", - гласит подпись к серии разных фотографий.

Камилла патронирует Animal Care Trust (@rvc_act), которая собирает средства для улучшения больничного оборудования и помещений, поддержки новаторских исследований в области лечения животных и обучения ветеринарных специалистов и ученых. В 2005 году герцогиня взяла на себя роль покровителя у Ее Величества королевы Елизаветы II.

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Прекрасные собаки @medicaldetection обучены обнаруживать мельчайшие изменения в запахе человека и предупреждать их о надвигающемся медицинском событии, помогая им справляться со сложными, опасными для жизни заболеваниями. Их последнее достижение в обучении - обнаружение COVID-19!

Практически на всех фото герцогиня Камилла или ее муж принц Чарльз запечатлены в окружении разных собак. Принц Уэльский, как известно, рос вместе с собаками породы корги и дорги, которые обожает его мама Елизавета II. А на снимке, где Камилла идет по дороге в поле, она запечатлена с их домашним любимцем.

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Королевские корги - любимцы Елизаветы II (10 фото)

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