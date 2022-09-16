Камилла изящно выкрутилась: с королевой-консортом произошел конфуз на службе в соборе Лландафф

Королева-консорт Камилла сегодня попала в неприятную ситуацию, но вышла из нее с гордо поднятой головой.
75-летняя Камилла сегодня сопровождала своего мужа короля Чарльза III на молебне в соборе Лландафф во время первого визита монарха в Кардифф. Когда они шли по проходу, королева-консорт споткнулась и чуть не упала. Она быстро среагировала на ситуацию и показала окружающим, что все в порядке.
Как писал Daily Mail, перед смертью королевы Елизаветы II Камилла получила травму (сломала палец на ноге) и испытывала довольно сильную боль. Сейчас ей приходиться часто появляться на публике, сопровождая мужа Чарльза на различных мероприятиях, и она почти всегда в обуви на каблуках.
Королевские поклонники хвалят Камиллу и говорят, что никто из них даже не заметил, что она испытывает какой-то дискомфорт при ходьбе.
"Я стал уважать Камиллу из-за ее преданности долгу, никогда не жалующейся, без драм, без невыполнимых требований, какими бы сложными и изнурительными ни были графики на их должностях", - говорит один из поклонников королевской семьи.
Не зря королева пожаловала Камилле титул королевы-консорта, как того и хотел Чарльз.
Читайте также:
- Конец эпохи: история жизни и правления королевы Елизаветы II
- От слез до идеальной выдержки: эксперт рассказал, что испытывали Кейт, Камилла, Меган и Софи на службе по Елизавете II
- Любимый браслет королевы Камиллы: рассматриваем украшение, которое супруга Чарльза III почти никогда не снимает