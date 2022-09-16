Камилла изящно выкрутилась: с королевой-консортом произошел конфуз на службе в соборе Лландафф

Королева-консорт Камилла сегодня попала в неприятную ситуацию, но вышла из нее с гордо поднятой головой.

75-летняя Камилла сегодня сопровождала своего мужа короля Чарльза III на молебне в соборе Лландафф во время первого визита монарха в Кардифф. Когда они шли по проходу, королева-консорт споткнулась и чуть не упала. Она быстро среагировала на ситуацию и показала окружающим, что все в порядке.

Королева Камилла с королем Чарльзом / Фото: Associated Press

Как писал Daily Mail, перед смертью королевы Елизаветы II Камилла получила травму (сломала палец на ноге) и испытывала довольно сильную боль. Сейчас ей приходиться часто появляться на публике, сопровождая мужа Чарльза на различных мероприятиях, и она почти всегда в обуви на каблуках.

Королевские поклонники хвалят Камиллу и говорят, что никто из них даже не заметил, что она испытывает какой-то дискомфорт при ходьбе.

"Я стал уважать Камиллу из-за ее преданности долгу, никогда не жалующейся, без драм, без невыполнимых требований, какими бы сложными и изнурительными ни были графики на их должностях", - говорит один из поклонников королевской семьи.

Не зря королева пожаловала Камилле титул королевы-консорта, как того и хотел Чарльз.

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