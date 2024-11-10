Камилла не пришла: принцесса Анна сопровождала короля Чарльза на памятном концерте в Лондоне

Британская королевская семья практически в полном составе присутствовала на Фестивале памяти в Королевском Альберт-холле.
Чарльз прибыл в Королевский Альберт-холл на ежегодный Фестиваль памяти Королевского британского легиона в приподнятом настроении, хотя его жена королева Камилла мероприятие пропустила из-за болезни. Но монарха сопровождала младшая сестра – принцесса Анна.
Чарльз надел черный костюм, белую рубашку и черный галстук в черную полоску, а обут был в идеально начищенные черные кожаные туфли с лаковыми носами. На пиджаке у монарха было более чем с десяток военных медалей и наград.
Королевская принцесса Анна была тоже в черном жакете и юбке, у нее на груди было несколько брошей, а также крупный красный мак. Принцесса сделала фирменную прическу, макияж и надела жемчужные серьги и колье из жемчуга.
Также на концерте появилась принцесса Уэльская Кэтрин. Ее выход стал первым публичным после объявления, что Кейт завершила курс химиотерапии. Она сияла и ее муж принц Уильям также был рад, что супруга присутствовала вместе с ним на этом памятном мероприятии.
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