Камилла не пришла: принцесса Анна сопровождала короля Чарльза на памятном концерте в Лондоне

Чарльз прибыл в Королевский Альберт-холл на ежегодный Фестиваль памяти Королевского британского легиона в приподнятом настроении, хотя его жена королева Камилла мероприятие пропустила из-за болезни. Но монарха сопровождала младшая сестра – принцесса Анна.

Король Чарльз III и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Чарльз надел черный костюм, белую рубашку и черный галстук в черную полоску, а обут был в идеально начищенные черные кожаные туфли с лаковыми носами. На пиджаке у монарха было более чем с десяток военных медалей и наград.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королевская принцесса Анна была тоже в черном жакете и юбке, у нее на груди было несколько брошей, а также крупный красный мак. Принцесса сделала фирменную прическу, макияж и надела жемчужные серьги и колье из жемчуга.

Также на концерте появилась принцесса Уэльская Кэтрин. Ее выход стал первым публичным после объявления, что Кейт завершила курс химиотерапии. Она сияла и ее муж принц Уильям также был рад, что супруга присутствовала вместе с ним на этом памятном мероприятии.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям на концерте памяти в королевском Альберт-холле / Фото: Associated Press

Читайте также: