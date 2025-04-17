Камилла повторила лук, а Чарльз надел фрак: королевская чета побывала на службе

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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В прошлом году монарх не смог присутствовать на мероприятии, так как как раз незадолго до службы стало известно, что у него диагностировали рак.

В этом году король Чарльз и королева Камилла прибыли в Даремский собор на Королевскую Великую службу вместе.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press

Служба является основным событием в королевском календаре и включает в себя раздачу монархом специальных серебряных монет местным пенсионерам.

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Служба посвящена Тайной Вечере Иисуса, когда он омыл ноги своим ученикам в знак смирения накануне Страстной пятницы. Чарльз вручил 76 женщинам и 76 мужчинам, что соответствует возрасту короля, специальные монеты — серебряные монеты Маунди и монеты в пять фунтов стерлингов в честь королевы-матери, а еще монету с сюжетами Второй мировой войны.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press

Напомним, король не смог присутствовать на службе в прошлом году, поскольку он отошел от публичных обязанностей из-за диагностированного у него рака месяцем ранее. В результате Камилла присутствовала на службе одна и раздавала монеты от имени короля во время мероприятия в Вустерском соборе.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press

На службу Камилла приехала в изумрудном платье Anna Valentine, черной кейп-накидке от Amanda Wakeley и подобрала шляпу в тон наряду от своего любимого дизайнера головных уборов Philip Treacy. Она была обута в Eliot Zed, на запястье у Камиллы был браслет Van Cleef & Arpels, она была в кожаных перчатках, а в руках несла сумку Chanel. На шее у королевы была любимая пластинчатая подвеска с инициалами ее внуков.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press

В точно таком же образе королева Камилла появилась в прошлом году на службе в честь Пасхи в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз сегодня облачился во фрак, черный жилет, белую рубашку и светло-серый галстук в принт.