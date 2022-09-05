Камилла с новой прической, а Чарльз в килте: первый выход королевской четы после летних каникул

Принц Уэльский Чарльз, его супруга герцогиня Камилла и сестра - принцесса Анна - присутствовали на Играх горцев в Бремере, в Шотландии.

Каждый год тысячи посетителей приезжают в эту маленькую шотландскую деревню в первую субботу сентября, чтобы увидеть одну из самых ярких шотландских традиций – Highland Games.

В этом году Игры ознаменовались специальным мероприятием в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Во время собрания Braemar Royal Highland Gathering принц Чарльз официально открыл платиновую юбилейную арку королевы Елизаветы в честь исторического 70-летия его матери на престоле. Мероприятие проходит недалеко от замка Балморал в Шотландии, где 96-летняя королева традиционно проводит летние месяцы.

Ранее мы писали, что королева не смогла присутствовать на играх лично из-за проблем со здоровьем, и это впервые за годы своего правления она не посетила Игры горцев, которые проводятся с 1832 года.

Принцесса Анна, принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

Также в рамках Игр прошла специальная выставка шотландского наследия, которую Чарльз открывал вместе со сестрой принцессой Анной.

В этот день принц Чарльз был одет в зеленый клетчатый килт, а его сестра была одета в темно-зеленое пальто с красными пуговицами, которое дополнила красным беретом.

Герцогиня Корнуольская была одета в зеленое пальто с красной клетчатой подкладкой, берет в тон, украшенный пером, и молочно-белую блузку, а обута в высокие кожаные сапоги. У Камиллы была красивая волнистая укладка, легкий макияж на лице, а на пальто пришпилена брошка в виде цветка.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

Это было первое мероприятие членов королевской семьи после летних каникул.

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