Камилла в бархатном платье, а Чарльз в смокинге: королевская чета побывала на премьере фильма

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла пригласили гостей на премьеру нового документального фильма о монархе. Среди приглашенных были: Кейт Уинслет, Стэнли Туччи и Дама Джуди Денч, Бенедикт Камбербэтч с супругой Софи Хантер.

Это первый в истории фильм, который показали в королевской резиденции в Виндзоре.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла приехала на показ в бархатном пальто с вышивкой от Anna Valentine под которое подобрала изумрудные брюки и черные туфли-лодочки, а образ дополнила серьгами-висюльками с бирюзой и новой интересной брошь ручной работы, изготовленную выпускницами факультета вышивки благотворительной организации короля, занимающейся вопросами природы и устойчивого развития.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз надел черный смокинг с красными деталями, белоснежную рубашку и галстук-бабочку, а также обул идеально начищенные туфли.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Актриса Кейт Уинслет, озвучивающая фильм «В поисках гармонии: видение короля» высоко оценила «великое видение и дальновидность» короля. Она появилась на премьере в элегантном черном вечернем платье на одно плечо.

Кейт Уинслет / © Associated Press

Король Чарльз, Стэнли Туччи и Джуди Денч / © Associated Press

Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер / © Associated Press

Также мероприятие посетила герцогиня Эдинбургская Софи, она выбрала великолепное изумрудное платье-макси, идеально сидевшее на фигуре.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Напомним, ранее Камилла посетила специальный показ фильма «Хамнет», организованный в читальном зале королевы в отеле May Fair в Лондоне.