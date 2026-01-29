- Дата публикации
Камилла в бархатном платье, а Чарльз в смокинге: королевская чета побывала на премьере фильма
Королевская чета Британии присутствовала на премьере фильма «В поисках гармонии: видение короля» в Виндзорском замке.
Король Чарльз и королева Камилла пригласили гостей на премьеру нового документального фильма о монархе. Среди приглашенных были: Кейт Уинслет, Стэнли Туччи и Дама Джуди Денч, Бенедикт Камбербэтч с супругой Софи Хантер.
Это первый в истории фильм, который показали в королевской резиденции в Виндзоре.
Королева Камилла приехала на показ в бархатном пальто с вышивкой от Anna Valentine под которое подобрала изумрудные брюки и черные туфли-лодочки, а образ дополнила серьгами-висюльками с бирюзой и новой интересной брошь ручной работы, изготовленную выпускницами факультета вышивки благотворительной организации короля, занимающейся вопросами природы и устойчивого развития.
Король Чарльз надел черный смокинг с красными деталями, белоснежную рубашку и галстук-бабочку, а также обул идеально начищенные туфли.
Актриса Кейт Уинслет, озвучивающая фильм «В поисках гармонии: видение короля» высоко оценила «великое видение и дальновидность» короля. Она появилась на премьере в элегантном черном вечернем платье на одно плечо.
Также мероприятие посетила герцогиня Эдинбургская Софи, она выбрала великолепное изумрудное платье-макси, идеально сидевшее на фигуре.
Напомним, ранее Камилла посетила специальный показ фильма «Хамнет», организованный в читальном зале королевы в отеле May Fair в Лондоне.