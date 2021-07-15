Камилла в белом, а принц Чарльз с брошкой в виде слона: красивый совместный выход королевской пары

Камилла в белом, а принц Чарльз с брошкой в виде слона: красивый совместный выход королевской пары

У принца Чарльза и его супруги Камиллы состоялось очередное публичное мероприятие.

Королевская пара вчера участвовала в мероприятии "Звездная ночь на холмах Нилгири", организованном Elephant Family в партнерстве с Британским азиатским фондом в Ланкастер-Хаус в Лондоне. Мероприятие является финалом кампании "Сосуществование" благотворительной организации Elephant Family.

Герцогиня Камилла / Getty Images

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На публике 73-летняя герцогиня Корнуольская появилась в белых брюках и тунике в тон с вышивкой, бежевых туфлях на каблуках и с мягким золотистым клатчем в руках. У Камиллы была, как всегда, безупречная укладка, которую в этот раз не испортила непогода, в ушах были серьги-висюльки, а на шее несколько любимых украшений в виде цепочек с подвесками. Выглядела герцогиня очень элегантно.

Принц Чарльз надел синий полосатый костюм, белоснежную рубашку и свой любимый галстук с принтом слонов. Также на пиджаке у принца Уэльского была пришпилена брошка в виде слона.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images

Днем ранее принц Чарльз в одиночестве посещал Парашютный полк в казармах Мервилля. Поклонники заметили, что в рамках этого визита палец принца Уэльского был травмирован. Но вчера на встрече пластыря на руке уже не было.

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