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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Камилла в белом палтье, а Чарльз в черном костюме: королевская чета посетила торжественный ужин

Король Чарльз и королева Камилла присутствовали на официальном ужине и приеме в рамках встречи глав правительств стран Содружества в бухте Солджерс-Бей недалеко от Сент-Джонса.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Монаршая чета завершила свой девятидневный тур по Карибскому региону, посетив Багамы, Гайану и Антигуа и Барбуду.

Финалом этой поездки стал роскошный ужин, который они устроили для лидеров стран Содружества.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз III был одет в строгий вечерний костюм, а королева Камилла выглядела элегантно в белом вечернем платье из марокканской ткани, расшитом кинжалом — национальным цветком Антигуа — работы Анны Валентайн, дополнив вечерний образ бриллиантовыми и золотыми серьгами и золотым ожерельем, а также браслетом на запястье.

Хотя во время поездки Чарльза и Камиллы было много радостных моментов, она была омрачена историей работорговли. По прибытии в Карибский бассейн монарх затронул этот вопрос, назвав его «позорной главой истории», добавив:

«Это наполняет мое сердце ужасом, а мою душу — глубочайшей личной скорбью». Несмотря на упоминание зверств, Чарльз не принес прямых извинений, пишет журнал Hello!.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

В странах Карибского бассейна даже прошли протесты, участники которых держали плакаты с надписями: «Вы говорите, что сожалеете, так извинитесь», «Преступления против человечности никогда не могут быть законными. Извинитесь сейчас» и «Извинитесь за величайшее преступление против человечности, и давайте добьемся справедливости в виде компенсаций».

Раздавались призывы к официальным извинениям и даже к выплате компенсаций со стороны Великобритании, но король не отреагировал на них.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Ранее в этот же день монрах и его супруга посетили пляж, где собирали мусор. Камилла для этого даже сняла обувь.

 

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