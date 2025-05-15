Камилла в белом платье, а Чарльз в сером фраке: королевская чета посетила садовую вечеринку

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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Чарльз и Камилла приветствовали 7000 представителей различных сфер образования в Букингемском дворце в Лондоне, так как эта садовая вечеринка была посвящена тем, кто работает в сфере образования по всей Великобритании.

Королева Камилла была одета в белое платье из крепового шелка от Anna Valentine, которое было украшено брошью в виде звезды, принадлежавшей покойной королеве Елизавете II, на голове у Камиллы была шляпа Philip Treacy. На шее у королевы была золотая цепочка с пластинчатой подвеской и жемчужные серьги-висюльки в ушах.

Королева Камилла / © Associated Press

Чарльз выглядел великолепно в сером фраке, молочном жилете, белой рубашке и с голубым галстуком в принт, а в руках держал шляпу-цилиндр и зонт-трость. У королевы также в руках был зонт.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

В королевском Instagram поделились видео с мероприятия.

Напомним, на прошлой неделе в садах Букингемского дворца состоялась первая садовая вечеринка. Королева Камилла в тот день блистала в синем платье от Dior, а король Чарльз был, похоже, а этом же сером фраке, лишь сменил в этот раз цвет жилета и галстука.