Камилла в белом платье, а Чарльз в сером костюме: королевская чета попрощалась с Италией

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

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В свой последний день в Италии супруги посетили рынок на площади Пьяцца дель Пополо в Риме, где встретились с местными производителями и организациями. Чарльз поговорил с местными фермерами, чьи земли и урожай серьезно пострадали от разрушительных наводнений, обрушившихся на регион Равенна в последние годы. Королевская чета также встретилась с шеф-поварами, местными фермерами и производителями, а также с членами местного сообщества.

Королева появилась на публике в последний день визита в молочно-белом платье Anna Valentine, обута в туфли-лодочки Chanel, в руках держала сумку Bottega Veneta. Камилла дополнила свой образ крупными золотыми серьгами, квадратной брошью на платье, идеальной укладкой и макияжем, а у нее на шее была золотая цепочка с любимой пластинчатой подвеской с инициалами ее пятерых внуков.

Камилла и Чарльз с президентом Италии и его дочерью / © Getty Images

Король Чарльз также прекрасно выглядел в свой последний день итальянского тура. На нем был светло-серый костюм, светлая рубашка, похоже, с розовым отливом, красный галстук в принт и платок в нагрудном кармане — неизменный аксессуар короля.

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Ранее, напомним, мы показывали, как королевская чета побывала на банкете в Риме, организованном в их честь президентом Италии.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Getty Images

Тем временем пока Чарльз был в Риме, его младший сын принц Гарри впервые посетил украинский Львов.

Чарльз и Камилла на банкете в Риме / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press