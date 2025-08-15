- Дата публикации
Камилла в белом платье, а Чарльз — в военной форме: супруги посетили памятное мероприятие в Стаффордшире
Король Чарльз и королева Камилла прибыли сегодня в Национальный мемориальный дендропарк в Стаффордшире, чтобы возглавить нацию в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
15 августа 1945 года, ровно 80 лет назад, Япония объявила о своей капитуляции.
Монарх сегодня возложил венок во время церемонии поминовения в Национальном мемориальном дендрарии в ознаменование 80-й годовщины Дня победы над Японией в Алревасе, куда прибыл вместе с женой Камиллой.
Король был одет в военную форму, с фуражкой на голове и орденами на груди, а королева Камилла надела элегантное белое платье с поясом на талии и плиссированным подолом, а обута была в двухцветные туфли на каблуках. Образ Камиллы дополняли жемчужные серьги в ушах и шляпа с широкими полями.
В соцсетях король поделился публикацией, где написано:
«В этот День Победы мы вспоминаем всех тех, кто боролся за нашу свободу более 80 лет назад».
А также опубликовал снимок своих предков — матери Елизаветы II, ее родителей короля Георга VI и королевы Елизаветы, а также принцессы Маргарет.
«Момент национального праздника. В этот день 80 лет назад перед Букингемским дворцом собралась огромная толпа людей на празднование Дня Победы над Японией (VJ), посвященного окончанию Второй мировой войны.
С балкона король Георг VI и королева Елизавета вместе со своими дочерьми принцессой Елизаветой и принцессой Маргарет помахали ликующей публике.
Король Георг VI записал в своем дневнике, что они «выходили на балкон 6 раз днем и вечером», в 10 утра у Букингемского дворца скопилось большое количество людей.
19 августа 1945 года в соборе Св. Павла состоялась церемония благодарения, на которой присутствовала королевская семья. Сегодня Король и Королева присоединятся к нации в память о Национальном мемориальном дендрарии».
Напомним, супруга короля недавно отдыхала в Греции, где ее видели на яхте. А сам монарх, по всей видимости, провел время в Шотландии.