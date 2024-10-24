Камилла в белой тунике, а Чарльз - в необычном костюме: монаршая чета на церемонии приветствия на Самоа

Короля Чарльза и его супругу Камиллу встретили на Самоа специальной церемонией, предназначенной только для монархов.

Их Величества прибыли в Национальный университет Самоа на традиционную церемонию приветствия. Эта церемония особенная, она предназначена только для монархов и является знаком большого уважения. На ней присутствовало несколько сотен членов деревенской общины и старейшины деревни.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королю Чарльзу вручили чашу особого напитка, приготовленного из измельченных корней драгоценного растения ава. Также королю и королеве по прибытии были вручены церемониальные гирлянды, известные как леи. Чарльзу преподнесли гирлянду из сушеных плодов пандануса, а Камилле — цветочную гирлянду.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

В этот день Камилла была одета в белую тунику и брюки-палаццо от Anna Valentine, а в руках держала плетенную сумку с бамбуковыми ручками. У королевы была ее фирменная укладка, на шее две любимые подвески одна из которых от Kiki McDonough, несколько браслетов на запястьях, в том числе и "браслет дружбы", а также помолвочное кольцо в сочетании с обручальным.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз был в белой рубашке с отделкой в ​​стиле самоанской школы изящных искусств, белых брюках и бежевых туфлях.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

Королевская чета продолжает свое турне по Самоа еще несколько дней. В страну они прибыли после визита в Австралию.

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