Камилла в белой тунике, а Чарльз в синем костюме: королевская чета посетила ботанический сад

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Мероприятие под названием «Чудеса дикой природы: вечер искусства и охраны природы» было задумано как праздник искусства и природы, а также как сбор средств для благотворительной организации, которая сотрудничает с экспертами по охране природы для решения проблем, с которыми сталкиваются дикая природа Азии и живущие рядом с ней сообщества.

Королева Камилла / © Associated Press

Чарльз сказал гостям, что этот вечер стал «возможностью отдать дань уважения, как я думаю, всем замечательным людям, которые выполняют всю работу на земле в Индии, чтобы спасти не только слонов, но и другие виды животных», — цитирует его слова издание Daily Mail.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

В рамках мероприятия были представлены 123 гигантские скульптуры яиц, разработанные ведущими деятелями моды, искусства и дизайна. Они были выставлены по всему Лондону в рамках бесплатного арт-маршрута на таких площадках, как Букингемский дворец, электростанция Баттерси, Королевский Альберт-холл, Слоун-стрит и Кэнэри-Уорф.

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Королева Камилла приехала на это мероприятие в белом пальто-тунике с золотой вышивкой от Anna Valentine и белых брюках, дополнив образ туфлями на танкетке от Eliot Zed. Образ королевы дополнял браслет из 18-каратного желтого золота и агата Van Cleef Arpels, золотая подвеска в форме пластины с инициалами имен ее пятерых внуков и серьги-висюльки в ушах. Королева держала в руках серебристый клатч.

Королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз был одет в синий костюм, белую рубашку и синий галстук в принт слонов.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Также это мероприятие посетила принцесса Йоркская Беатрис.

Принцесса Беатрис / © Getty Images