Камилла в бледно-зеленом пальто, а Чарльз в сером костюме: королевская чета посетила новое мероприятие

Чарльз и королева Камилла получили самый теплый прием в свой первый полноценный день пребывания в Австралии.
Монарх и его супруга посетили англиканскую церковь Святого Фомы в Северном Сиднее. Их встретила ликующая толпа доброжелателей, которые пришли поприветствовать короля и королеву.
Поклонники, ожидавшие на территории церкви, среди которых были десятки учеников воскресной школы, были в восторге от возможности пожать руки Чарльзу и Камилле.
Королева появилась на публике в бледно-зеленом пальто от Anna Valentine, шляпе Lock & Co. Hatters с широкими полями, с сумкой Moynat бежевого цвета и туфлях-лодочках из замши на каблуках Eliot Zed. У нее на шее был жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой и подвеска Kiki McDonough, жемчужные серьги-висюльки в ушах и браслеты Van Cleef & Arpels, а также новый браслет "дружбы", который Камилла начала часто носить.
Король Чарльз надел светло-серый костюм в клетку, белую рубашку в полоску и галстук в принт. Монарх также любезно приветствовал людей, пришедших их повидать.
В конце службы королю и королеве пожелали счастливого пути на оставшуюся часть их поездки, после чего они расписались на первой в Австралии Библии и в молитвеннике.
Ранее мы показывали, в каком образе королева Камилла появилась в свой первый день визита в Австралию.
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