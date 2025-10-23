Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Вчера вечером самолет Их Величеств приземлился в аэропорту, где где их приветствовали посол Великобритании при Святом Престоле Кристофер Тротт и монсеньор Гонсалес, глава Ватиканского протокола.

Затем они направились на виллу Волконского — роскошную резиденцию, построенную в XIX веке княгиней Зинаидой Волконской, которая с 1947 года является резиденцией британского посла.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в Рим / © Associated Press

Для монарха и его супруги это второй визит в Италию в этом году. Пара надеялась посетить Ватикан во время своего визита в Рим в марте, но отложила эту часть поездки из-за плохого здоровья Папы Франциска. Вместо этого они смогли лично встретиться с Папой Франциском и опубликовали фотографию этого момента.

Как заявил Букингемский дворец, анонсируя поездку, этот визит является «важным моментом в отношениях между Католической церковью и Церковью Англии.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в Рим / © Associated Press

Королева Камилал сошла с трапа самолета в темном длинном пальто с поясом от Anna Valentine, платье с принтом павлиньих перьев от Fiona Clare, в руках держала сумку Zeus+Δione — похоже новинку, а обута была в туфли-лодочки на каблуках. Королева сделала прическу и макияж, а в ушах у нее были бриллиантовые серьги с жемчужными подвесками.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в Рим / © Associated Press

Король Чарльз выбрал для поездки светло-серый костюм, голубой галстук и белую рубашку.

А недавно монарх появился на другом мероприятии и королевские поклонники выразили обеспокоенность тем, как выглядят руки Чарльза.