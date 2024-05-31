Камилла в черном платье, а Чарльз в синем костюме: супруги посетили памятную службу

Король Чарльз и королева Камилла присутствовали на панихиде по сэру Чипсу Кесвику в соборе Святого Павла в Лондоне.

Сэр Чипс Кесвик, бывший председатель банка Hambros и футбольного клуба «Арсенал», умер 17 апреля 2024 года в возрасте 84 лет. На мероприятии в центре Лондона также присутствовали бывший муж королевы Эндрю Паркер-Боулз и Николас Сомс, внук Уинстона Черчилля.

В 1993 году покойная королева Елизавета II посвятила Чипса Кесвика в рыцари за заслуги перед банковским делом.

Кроль и королева присутствовали на службе в элегантных нарядах. Камилла выбрала длинное черное платье с белой вышивкой по центру и украшенное двумя изящными брошками в виде листьев плюща. Их королева носила на службу благодарения за жизнь короля Греции Константина II в Виндзорском замке в 2024 году.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Свой образ Ее Величество завершила парой черных туфель на каблуках, черными перчатками в тон и широкополой шляпой. А также была в серьгах с жемчугом, с макияжем и своей фирменной укладкой. Король Чарльз носил темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, на днях стало известно, почему королева Камилла против, чтобы Чарльз приглашал Гарри и Меган на летние каникулы в Балморал.

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