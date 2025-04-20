Камилла в голубом пальто, а Чарльз в костюме в клетку: монаршая чета посетила пасхальную службу

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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Королева Камилла выглядела сегодня потрясающе в голубом пальто с цветочной вышивкой, дополнив свой наряд шляпой в тон с гигантской розой, бежевыми туфлями на каблуке, бежевой сумкой от Bottega Veneta и бежевыми перчатками из кожи.

Ее Величество также сделала нежный макияж с розовым блеском на губах, надела жемчужные серьги-висюльки и тонкую золотую цепочку на шею (скорее всего это ее любимая пластинчатая подвеска с инициалами ее пятерых внуков). А на груди у Камиллы была пришпилена брошь с голубым камнем.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз продемонстрировал новый образ надев темно-синий клетчатый костюм, белую рубашку и галстук в принт. Монарх также махал толпе и пребывал в прекрасном настроении.

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Напомним, праздничную службу в этом году снова пропустили принц и принцесса Уэльские, они поделали провести этот день с семьей в своем поместье Анмер-холл.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press