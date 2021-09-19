Камилла в голубом пальто, а принц Чарльз в форме: королевская пара посетила Вестминстерское аббатство

У герцогини Корнуольской и принца Чарльза сегодня состоялся очередной светский выход.
Принц Уэльский и его супруга Камилла посетили службу в честь 81-й годовщины битвы за Британию в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Ежегодная служба знаменует победу и гибель людей Королевских ВВС во время битвы за Британию в 1940 году. Битва за Британию была первой крупной кампанией, которая велась полностью в небе.
На мероприятие 74-летняя герцогиня надела полосатое голубое пальто, под которым виднелось лаконичное белое платье. Аутфит Камиллы дополнила шляпа с широкими полями и цветком сбоку, белый клатч, любимые двухцветные туфли от Chanel, а также жемчужное ожерелье с брошью на шее и жемчужные серьги из этого же гарнитура. Герцогиня пребывала в отличном настроении, как и ее супруг Чарльз, он, к слову, был одет в военную форму, фуражку и белые перчатки.
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