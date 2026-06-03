Камилла в голубом платье, а Чарльз в синем костюме: монаршая чета посетила особый прием

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

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Прием был посвящен 125-летию благотворительной организации по борьбе с раком Cancer Research UK.

Король Чарльз, который все еще проходит лечение от неизвестной широкой публике формы рака, приветствовал гостей и пожимал всем руки. Монарх был одет в синий костюм в полоску, белую рубашку, голубой галстук в принт, к которому подобрал платок в нагрудный карман пиджака в тон.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла надела небесно-голубое платье с небольшим разрезом на декольте, дополнив свой образ брошью на груди, несколькими браслетами на запястье, лаконичной прической и макияжем.

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Прием также посетила принцесса Уэльская Кэтрин, очаровав публику роскошным образом в ягодном платье с сердечками от бренда от Rodarte и обув замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi.

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Associated Press

Герцог и герцогиня Глостерские также стали гостями этого важного мероприятия во дворце.

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

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